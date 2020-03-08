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Люди в масках и милиция сорвали женский марш в Кыргызстане

Организаторы не согласовали мероприятие с местными властями.

В столице Кыргызстана сегодня должен был состояться женский марш солидарности, но его сорвали неизвестные люди в масках и милиция.

Как сообщает "Радио Свобода", в самом начале мероприятия к участницам шествия подошли люди в масках и напали. По словам корреспондента, некоторых пинали, а транспаранты разбросали. В это время к месту конфликта подошли сотрудники милиции и начали задерживать организаторов и участниц самого марша.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Среди задержанных оказались журналисты. Вскоре их отпустили вместе с несовершеннолетними и иностранцами, которые попались милиции.

Райуправление внутренних дел Бишкека под вечер заявило, что общественные движения "Феминалле" и "8/365" организовали несанкционированный стихийный митинг, который не был согласован с властями. Также организаторы якобы не уведомили органы внутренних дел для обеспечения общественной безопасности, что привело к различным провокациям и нарушениям общественного порядка.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Милиция утверждает, что местными жителями Свердловского района были высказаны "слова возмущения" на проводимый митинг на площади Победы, где это место "почитается гражданами как великая память о погибших воинах в Великой Отечественной войне в борьбе против фашизма".

Задержанных отпустили из милиции после уточнения личности.

Напомним, что на женский марш в Киеве в воскресенье вышли около двух тысяч человек.

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