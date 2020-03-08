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В киевском Марше женщин приняли участие около двух тысяч человек (фоторепортаж)

В полиции отчитались, что акция прошла спокойно.

Фото: Макс Требухов

В Киеве в воскресенье, 8 марта, прошел Марш женщин. В акции приняли участие около двух тысяч человек. Об этом сообщили в столичной полиции.

Активисты прошли колонной с Михайловской до Почтовой площади. Они скандировали "Мое тело - мое дело", "Цветы клумбам - права женщинам", а также держали плакаты с надписями "Я тебе не дорогуша", "Уважение - лучший подарок", "Лучше пожелай ей самореализации!", " Нас вдохновляет феминизм".

На странице события в фейсбук сказано, что участники акции выступают против сексизма и дискриминации в обществе, а также хотят привлечь внимание к необходимости ратифицировать Стамбульскую конвенцию, которая предусматривает, в частности, криминализацию насилия в отношении женщин и домашнего насилия в целом.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Одновременно с Шествием женщин на Михайловской площади прошла акция "Женщины против абортов". На ней присутствовали участники организаций "Традиция и порядок", "Христианский фронт", а также представители "Правого сектора". Они призывали полностью запретить аборты в Украине. 

В полиции отчитались, что акции в центре Киева прошли спокойно. Общественный порядок охраняли 500 полицейских и нацгвардейцев.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

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