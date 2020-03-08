В понедельник в Киеве днем небольшой дождь, до +11 градусов

Максимальную температуру прогнозируют в Одесской и Николаевской областях - до +19 градусов.

9 марта в Киеве облачно с прояснениями, ночью и утром туман, днем местами небольшой дождь, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +9…+11 градусов.

Об этом сообщили в Гидрометеорологическом центре.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем временами небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0..+6 градусов, днем +4...+11 градусов.

В Карпатах ночью небольшой снег, днем небольшие осадки, температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем +2...-3 градуса.

В Моршине местами небольшой дождь, температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +7...+9 градусов.

В Трускавце местами небольшой дождь, температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +7...+9 градусов.

В Сваляве без существенных осадков, температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +8...+10 градусов.

На севере облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +6...+11 градусов.

в центре Украины облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, только в Днепропетровской области без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+8 градусов, днем +12...+19 градусов, в Винницкой и Черкасской областях +6..+13 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+9 градусов, днем +13...+19 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, только ночью в Одесской и Николаевской областях небольшой дождь, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+9 градусов, днем +14...+19 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, днем +14...+19 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью +6...+8 градусов, днем +16...+18 градусов.