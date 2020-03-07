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Снайпер боевиков ранил мирного жителя в Марьинке

Мужчина находился за рулем автомобиля.

Снайпер боевиков ранил мирного жителя в Марьинке
Фото: Ukrinform

Снайпер боевиков "ДНР" в субботу, 7 марта, ранил мирного жителя в прифронтовой Марьинке.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил в фейсбуке.

"На одной из крайних улиц Марьинки, где большинство домов разрушены вконец, во время вражеского снайперского обстрела получил ранение мирный житель, который в то время находился за рулем своего автомобиля", - сказано в сообщении.

Украинские военные эвакуировали пострадавшего, медики оказали ему первую помощь. Дальше его доставили в ближайшее медицинское учреждение.

Напомним, в декабре снайпер боевиков застрелил 56-летнего жителя Марьинки, который находился в собственном дворе. Украинские правоохранительные органы квалифицировали происшествие как теракт - по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса.

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