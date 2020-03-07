За сутки боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Один военнослужащий погиб, трое получили боевые травмы, еще один ранен.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя минометы калибра 120 мм и 82 мм,гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в фейсбуке.

Четыре обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": дважды рядом с Авдеевкой - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; два раза вблизи Песков - из 120-мм миномета - 12 мин.

В районе ответственности группировки "Север" противник совершил один обстрел - недалеко от населенного пункта Зайцево - из миномета калибра 82 мм враг выпустил 6 мин, 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета, а также вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"6 марта в результате подрыва БМП на неустановленном взрывном устройстве один украинский защитник погиб, еще трое военнослужащих получили боевое поражение. Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение. С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - сообщаютв штабе.

Напомним, с 7 марта на пунктах пропуска через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях вводят ограничения из-за коронавируса.