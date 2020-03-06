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В оккупированном Крыму ФСБ задержала украинца

Украинец 1983 года рождения следовал из Киева в Феодосию.

В оккупированном Крыму ФСБ задержала украинца
Фото: Lb.ua

Российские пограничники в Крыму заявили о задержании граждан Украины и РФ, которые якобы находятся в российском федеральном розыске. Об этом сообщает проект «Крым.Реалии» со ссылкой на СМИ РФ.

Оба задержанных направлялись в Крым с материковой части Украины. В ходе пограничного контроля задержан гражданин Украины 1983 года рождения, который следовал из Киева в Феодосию. Задержанный россиянин направлялся из Чернигова в Керчь.

Во время проверки документов украинца пограничники узнали, что его личностью заинтересованы российские органы внутренних дел Керчи.

Оказалось, что ранее 36-летний украинец совершил кражу в одном из местных магазинов и к моменту очередного посещения Крыма был объявлен в розыск. По факту хищения возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

Второй задержанный - гражданин России 1993 года рождения.

«Пограничники установили, что в отношении него крымскими правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК России - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере», - говорится в сообщении.

После дополнительной проверки и составления необходимых документов оба гражданина переданы сотрудникам МВД для осуществления дальнейших процессуальных действий.

Напомним, в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ задержали местного жителя, обвиняя его в членстве в добровольческом батальоне имени Н. Челебиджихана. Задержанным является 55-летний Межмединов Нариман. Он был задержан еще 3 февраля, 4 его арестовали. Крымскому татарину грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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