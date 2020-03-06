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Киеву могут приостановить газоснабжение, - Оператор ГТС

Поставку газа "Киевгазу" могут приостановить из-за проблем при заключении договора на транспортировку.

Киеву могут приостановить газоснабжение, - Оператор ГТС
Фото: energy.kyivgaz.ua

Госпредприятие "Оператор газотранспортной системы Украины" может приостановить поставку природного газа газораспределительной компании "Киевгаз" из-за проблем при заключении договора на транспортировку газа. Об этом сообщил пресс-центр "Оператора ГТС Украины". 

"Киевгаз" уже больше двух месяцев саботирует заключение типового договора на транспортировку газа с "Оператором ГТС Украины". В соответствии с Кодексом ГТС, оператор ГТС должен прекратить транспортировку газа к сетям "Киевгаза", что в результате приведет к остановке поставки газа всем потребителям в столице", - сказано в сообщении.

В декабре 2019 года "Оператор ГТС Украины" отправил "Киевгазу" на подписание проект договора транспортировки газа.

В ответ оператор получил отредактированный вариант договора вместе с протоколом разногласий, которые в корне меняют типовой договор и тем самым создают дискриминационные условия по отношению к другим участникам рынка.

Также отмечается, что по состоянию на 6 марта "Киевгаз" остается единственным оператором газораспределительных сетей в Украине, который не заключил договор на транспортировку газа с "Оператором ГТС Украины".

В итоге оператор обратился к Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг с требованием провести проверку соблюдения "Киевгазом" лицензионных условий.

Напомним, в январе сообщалось, что Украина планирует переоборудовать газотранспортную систему под транзитную мощность около 40 млрд кубометров. Вкладывать будут в модернизацию только тех компрессорных станций, которые будут использоваться, а остальные постепенно выведут из эксплуатации. Сейчас готовится технико-экономическое обоснование.

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