Нацполиция объявила тендеры на закупку автомобилей стоимостью более полумиллиарда гривен

Национальная полиция объявила несколько тендеров на закупку 1 187 спецавтомобилей ожидаемой общей стоимостью более полумиллиарда гривен. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorrо.

В частности, Нацполиция намерена закупить 13 спецавтомобилей на базе грузопассажирских минифургонов с дизельным двигателем с ожидаемой стоимостью 10,009 млн гривен, 1 спецавтомобиль на базе грузопассажирского минифургона с цельнометаллическим кузовом за 1,037 млн гривен, также 13 спецавтомобилей для перевозки взятых под стражу 9 человек на дизельном двигателе за 20,774 млн гривен.

Также 4 спецавтомобиля повышенной проходимости типа пикап с 5-ю сидениями, дизельным двигателем ожидаемой стоимостью 3,366 млн гривен. Еще один тендер предусматривает покупку 15 спецавтобусов для перевозки пассажиров междугородним сообщением с 30 сидениями за 35,7 млн гривен.

Модели транспортных средств не указаны, однако год выпуска должен быть не ранее 2020 года. Срок поставки этих авто - до 90 календарных дней со дня заключения договора. Конечный срок подачи тендерных предложений - 20 марта.

Кроме этого, правоохранители объявили тендер на закупку 510 легковых спецавтомобилей типа "седан" с ожидаемой стоимостью 234,804 млн гривен. Автомобили должны быть белого цвета с 5 сидениями, бензиновым двигателем, системой кондиционирования, противоугонным устройством и центральным замком дверей с дистанционным управлением. Год выпуска тоже не ранее 2020 года.

Также объявлен тендер на закупку 631 автомобиля ожидаемой стоимостью 275,994 млн гривен.

Предметом закупки являются 12 микроавтобусов с 9 сидениями, дизельным двигателем ожидаемой стоимостью 9,578 млн гривен. Планируется закупка 12 спецавтомобилей типа универсал, вмещающих 5 человек, на бензиновом двигателе за 4,77 млн гривен, также предусмотрена закупка 7 спецавтомобилей для перевозки 3-ех взятых под стражу человек с цельнометаллическим кузовом за 6,286 млн гривен.

Еще одним лотом в тендере вынесены 600 кроссоверов специального назначения с 5 сидениями, бензиновым двигателем ожидаемой стоимостью 255,36 млн гривен. Год выпуска - не ранее 2020.

Напомним, в конце февраля Винницкий облсовет объявил тендер на закупку 99 легковых специализированных автомобилей на базе Renault Duster (или эквивалент) для медучреждений с ожидаемой стоимостью 53,46 млн гривен. Срок поставки - до 31 декабря 2020 года.