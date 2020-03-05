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В зоне ООС ранен один военный, еще двое получили боевые поражения

Противник открывал огонь 9 раз. 

В зоне ООС ранен один военный, еще двое получили боевые поражения
Боец "Азова"
Фото: azov.org.ua

С начала суток 5 марта вооруженные формирования России 9 раз нарушили режим прекращения огня в зоне боевых действий на востоке Украины

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный был ранен, еще двое получили боевые поражения, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - уточнили в министерстве. 

Рядом с Авдеевкой стреляли из минометов калибра 82 мм (7 мин), совершили 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета, а также вел огонь из противотанкового ракетного комплекса, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Два обстрела возле Зайцевого произошли из минометов калибра 82 мм (13 мин), пулеметов и стрелкового оружия. 

Неподалеку Новотошковского стреляли из минометов калибра 120 мм (10 мин), три обстрела рядом с Ореховым - из ствольной артиллерии калибра 122 мм (4 снаряда), из минометов калибра 120 мм (4 мины), 2 мины из минометов калибра 82-мм.

Рядом с Новозвановкой стреляли из противотанкового ракетного комплекса, неподалеку Луганского - из станкового противотанкового гранатомета сделали 3 выстрела, также стреляли из автоматических станковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, российские оккупационные войска в период с 9:30 до 11:00 5 марта атаковали позиции украинских защитников неподалеку Новотошковского, Орехового (оба - Луганская область) и Авдеевки (Донецкая область). 

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