Пограничники Краматорского отряда Донецкой области задержали очередного боевика террористической организации «ДНР». Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.

Мужчина пытался скрыться от правосудия и войны в прифронтовом Краматорске. Теперь он ожидает наказание, предусмотренное ст. 260 УК «Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».

Сейчас продолжаются следственные мероприятия.

Госпогранслужба отметила, что зимой 2020 года пограничники обнаружили 23 человека, которые были причастны к преступлениям против государства. Также начато 22 уголовных производства. Относительно 10-ти человек уже принято обвинительные решения судов в отношении других лиц - материалы находятся в судах.

Напомним, в феврале а Архангельской области РФ по запросу Украины задержали боевика "ДНР" Бенеса Айо, известного также под прозвищем "Черный Ленин". Бенес Айо является уроженцем Латвии, учился в Великобритании, несколько последних лет воюет на стороне террористов на Донбассе. Боевика задержали селе Яренск. Он приехал туда, "чтобы поддержать противников строительства мусорного полигона в поселке Шиес", куда должны свозить твердые бытовые отходы из Москвы.

Бенес Айо был участником Антимайдана и помогал "зеленым человечкам" при оккупации Крыма.