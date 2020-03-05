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На Закарпатье микроавтобус проигнорировал шлагбаум ж/д переезда и столкнулся с локомотивом

Микроавтобус от столкновения снесло в кювет.

Сегодня, 5 марта, около 6 утра в Закарпатье на перегоне Хуст – Орлова водитель микроавтобуса, проигнорировав запрещающие сигналы, объехал закрытый шлагбаум и столкнулся с локомотивом. В результате ДТП пострадало 6 человек. Об этом сообщает пресс-центр "Укрзализныци".

Фото: Нацполиция

Все пострадавшие были пассажирами автобуса Mercedes-Benz Sprinter.

На место аварии сразу вызвали "скорую" и Нацполицию. По предварительной информации, шесть пассажиров микроавтобса с травмами различной тяжести доставлены в больницу города Тячев. Водитель, 31-летний житель села Грушево и еще два пассажира отказались от госпитализации.

Правоохранители проводят оперативно-следственные действия. В УЗ подчеркнули, что ДТП не повлияло на движение пассажирских поездов.

Пресс-центр Нацполиции сообщает, что в результате удара автомобиль отбросило в кювет. По информации правоохранителей водитель телесных повреждений не получил, результат на состояние алкогольного опьянения - отрицательный.

Автомобиль изъят и помещен на площадку временного содержания транспортных средств Хустского отдела полиции.

По факту возбуждено уголовное производство части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). По делу ведется следствие.

Напомним, в январе 2018 года железнодорожник спас торопившегося водителя, который застрял между шлагбаумами на переезде в Боярке, от столкновения с поездом. Железнодорожник руками поднял шлагбаум, тем самым освободив путь машине. Владелец Mercedes успел отъехать в сторону, а буквально через пару секунд мимо пронесся поезд.

Въезд на железнодорожный переезд лицом, управляющим транспортным средством, в случаях, когда движение через переезд запрещено, влечет за собой наложение штрафа на водителей в размере 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с оплатным изъятием транспортного средства или без такового; или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с оплатным изъятием транспортного средства или без такового; или административный арест на срок от 7 до 10 суток с оплатным изъятием транспортного средства или без такового.

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