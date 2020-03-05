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Суд в Джанкое приговорил "свидетеля Иеговы" к шести годам колонии

Мужчину признали виновным в участии в деятельности запрещенной организации.

Суд в Джанкое приговорил "свидетеля Иеговы" к шести годам колонии
Фото: crimean-process.org

Подконтрольный России Джанкойский районный суд 5 марта приговорил местного жителя Сергея Филатова к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Об этом сообщает "Крымский процесс".

Его признали виновным в организации деятельности запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы".

После оглашения приговора, Филатова забрали в СИЗО прямо из здания суда. Заседание проходило в открытом режиме. На оглашение приговора собралось около 100 слушателей.

Ранее российская прокуратура запросила для Филатова 7 лет лишения свободы.

Филатов – отец четверых детей, он переехал в оккупированный Крым из Херсона.

Напомним, в 2017 году российский Верховный суд в 2017 году признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской религиозной организацией и запретил ее деятельность.

Правозащитный центр "Мемориал" признал "Свидетелей Иеговы" политзаключёнными, общее число которых составляет не менее 62 человек. Треть из них находятся под стражей.

В июне 2017 года в Крыму последователь "Свидетелей Иеговы" скончался после суда над ним. Ранее военная комиссия Бахчисарайского района аннексированного Крыма потребовала от призывника-последователя "Свидетелей Иеговы" предоставить "документ об изменении веры".

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