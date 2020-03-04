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В Донецкой области на взятке задержали чиновников Госпотребслужбы

Они наладили коррупционный механизм ускоренной выдаче сертификатов без отбора продукции.

В Донецкой области на взятке задержали чиновников Госпотребслужбы
Фото: НПУ

Во вторник, 3 марта, правоохранители разоблачили на взяточничестве руководителя одного из управлений и главного специалиста управления Госпотребслужбы в Донецкой области. Чиновники наладили коррупционный механизм выдачи сертификатов. Об этом сообщил пресс-центр Нацполиции.

"За ускоренную выдачу сертификатов без проведения отборов продукции требовали неправомерную выгоду, суммы которой колебались от 5 до 50 тыс. гривен", - сказано в сообщении правоохранителей.

Фото: НПУ

Полицейские задокументировали факт вымогательства и получения чиновниками 24,8 тысячи гривен взятки. Средства предназначались за беспрепятственное предоставление сертификата без проведения обследований пшеницы. Указанную сумму изъяли.

Фото: НПУ

Решается вопрос о задержании чиновников. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

В полиции отметил, что в целом, в течение третьего марта, правоохранители задержали шесть человек во время получения взяток. Фигуранты получили от лиц почти 320 тыс. гривен.

Напомним, 25 февраля, в Луганской области задержали руководителя теруправления водного хозяйства и его сотрудника на взятке 100 тыс. гривен от директора коммерческой структуры. Чиновники требовали от предпринимателя "откат" за заключение договора на поставку каменного угля.

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