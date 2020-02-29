Служба безопасности Украины задержала председателя одной из громад в Хмельницкой области, которого подозревают в получении взятки.

Об этом сообщила пресс-службу СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

По данным местного издания "Всім", это поселковый глава Меджибожа. Эту должность занимает Михаил Демкив.

По предварительной версии следствия, чиновник требовал деньги от представителя местной коммерческой структуры. За 1500 долларов он обещал предпринимателю содействие в решении вопроса о выделении земельного участка для разработки карьера.

Правоохранители задержали чиновника в собственном автомобиле после получения всей суммы неправомерной выгоды.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Если вину главы ОТГ докажут в суде, ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.