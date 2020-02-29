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Снайперы боевиков обстреляли позиции украинских военных вблизи Новотошковского

Оккупанты в пятницу применяли также тяжелую артиллерию.

Снайперы боевиков обстреляли позиции украинских военных вблизи Новотошковского
Фото: EPA/UPG

В пятницу, 28 февраля, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранения получил украинский военный.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также была замечена работа снайперской пары", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

Боевики дважды стреляли у Водяного, вблизи Пищевика и Новотроицкого. Около Лебединского из минометов калибра 82 мм противник выпустил 18 мин.

Около Новотошковского по нашим позициям велся снайперский огонь. Боевики дважды стреляли в районе населенного пункта Орехово - из 120-мм минометов враг выпустил девять мин и три мины из миномета калибра 82 мм.

В субботу, 29 февраля, российские оккупационные войска трижды вели огонь в сторону наших позиций: около Невельского - из 120-мм миномета - шесть мин, неподалеку Травневого - из миномета калибра 82 мм противник выпустил три мины, а также зафиксировано огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе населенного пункта Красногоровка оккупанты стреляли из станкового противотанкового гранатомета - шесть выстрелов, а также велся огонь из крупнокалиберных пулеметов.

О потерях в субботу не сообщается.

Напомним, вчера сообщалось, что раненый в пятницу военнослужащий находится в военном мобильном госпитале под наблюдением медиков.

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