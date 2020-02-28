В Луганске задержали фотографа, работающего на кремлевские СМИ

Боевики "МГБ ЛНР" задержали фотокорреспондента Виталия Ромаса, работающего на кремлевский медиахолдинг "Россия сегодня".

Об этом сообщило входящее в холдинг агентство "РИА Новости".

Против него возбудили дело о "возбуждении ненависти".

"15.01.2020 в отношении Ромаса Виталия Викторовича... применены меры превентивного задержания. 20.02.2020 в отношении Ромаса В.В. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.343 ч. 2 п. "в" УК ЛНР", - говорится в ответе "МГБ ЛНР" на запрос агентства.

До войны Ромас снимал для телеканала "Интер".