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Вышинский стал директором в кремлевском медиахолдинге "Россия Сегодня"

Обменянный пропагандист продолжит работу по своему профилю.

Вышинский стал директором в кремлевском медиахолдинге "Россия Сегодня"
Фото: Lb.ua

Кирилл Вышинский, которого судили в Украине за государственную измену, стал исполнительным директором в медиахолдинге "Россия Сегодня".

Об этом говорится в телеграмм-канале пресс-службы "России сегодня".

"В ответ на запросы СМИ о должности Кирилла Вышинского. 9 сентября был подписан приказ о его назначении исполнительным директором МИА «Россия сегодня»", - говорится в сообщении.

Обмен между Украиной и Россией, в рамках которого Вышинского отпустили в Москву, состоялся 7 сентября.

Напомним, Вышинский был задержан 15 мая 2018 года по подозрению в государственной измене (ч.1 ст.111 Уголовного кодекса). У Вышинского дома нашли российский паспорт и медаль "За возвращение Крыма", а позже в ходе судебного процесса Вышинский заявил, что не считает себя украинским гражданином.

Спецслужба сообщила, что весной 2014 года Вышинский ездил в Крым, где по заданию руководства МИА "Россия сегодня" "принял непосредственное участие в пропагандистских акциях, направленных на поддержку аннексии и присоединения полуострова к РФ", а по возвращении в Киев Вышинский привлек подчиненных журналистов для изготовления материалов в пользу террористических организаций "Л/ДНР".

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