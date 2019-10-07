Зеленский приказал упростить въезд и выезд из ОРДЛО и перемещение товаров на оккупированные территории

Президент Владимир Зеленский приказал упростить въезд и выезд из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также перемещение товаров на оккупированные территории.

Об этом говорится в указе №738/2019.

В указе говорится, что Кабинет министров должен изучить вопросы "об упрощении въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий".

Этим документом также поручается четко унормировать вопросы обустройства, содержания и функционирования контрольных пунктов въезда-выезда и возложить эти функции на один из центральных органов исполнительной власти.

Кроме того, Зеленский предложил провести ремонт на дорогах Н-21 на участке между Старобельском и Счастьем и Т1306 между Северодонецком и Новойадаром.

Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко в конце сентября говорил, что Украина планирует возобновить выплату пенсий жителям оккупированных территорий и изменить список товаров, который людям разрешено перевозить через контактную линию, на список того, что запрещено перевозить.

По его словам, это часть "формулы Зеленского", цель которой ментально вернуть жителей ОРДЛО в Украину.