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Пристайко: для саммита "нормандской четверки" осталось согласовать дату

"Все условия фактически выполнены всеми сторонами, все готовы".

Пристайко: для саммита "нормандской четверки" осталось согласовать дату
Фото: Макс Левин

Министр иностранных дел Вадим Пристайко утверждает, что все условия для саммита "нормандской четверки" выполнены и осталось лишь согласовать дату.

Об этом он сказал на брифинге в Киеве после встречи с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

"Конкретной даты встречи в нормандском формате на саммите нет, но все условия фактически выполнены всеми сторонами, все готовы. Даты уже обсуждаются, но я бы не хотел их называть, потому что мы еще не получили соглашение всех четырех сторон", - сказал министр.

Российская сторона на прошлой неделе заявила, что для встречи лидеров "нормандской четверки" необходимо выполнение еще одного условия - завершить разведение сил в Петровском и Золотом.

Президент Украины говорил, что последним условием для саммита было письменное согласование "формулы Штайнмайера".

Последний раз лидеры "четверки" встречались еще осенью 2016 года в Берлине.

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