Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, который скрывается в России, дал интервью Дмитрию Гордону.

Видео интервью опубликовано на YouTube-канале журналиста.

Азаров рассказал о своем видении ситуации в Украине. Он раскритиковал прошлую и нынешнюю власть.

Говоря о том, в чем главная ошибка экс-президента Виктора Януковича, Азаров сказал, что тот "не поверил спецслужбам и недостаточно серьезно отнесся к реализации государственного переворота". При этом он напомнил о "внешнем давлении" Запада, который призывал его не применять силу.

Отвечая на вопрос, жаль ли ему Донбасс, экс-премьер прослезился.

"Проходит российский конкурс "Голос", выступал шахтер из Макеевки и пел украинские народные песни, и так пел - ему аплодировали, я аплодировал, у меня слезы, грубо говоря, текли. И он стал победителем этого конкурса", - сказал Азаров. В этот момент его голос задрожал и он пустил слезу.

На самом деле макеевский шахтер пел не "украинские народные песни", а "Спят курганы темные" и "Живет моя отрада".

Азаров вспомнил о разрушенной инфраструктуре, в частности - о Донецком аэропорте и стадионе "Шахтер". Он также заявил, что не намерен отказываться от украинского гражданства.

Напомним, Азаров был премьером Украины с 2010-го по 2014 год. После Революции Достоинства он покинул страну и сейчас живет в России.

В отношении Азарова расследуется несколько уголовных производств, связанных с растратой государственных средств. Кроме дела о хищениях при создание правительственной Телекоммуникационное сети спецназначения на мощностях "Укртелекома", он фигурирует в деле о незаконном отчуждении военной техники, в завладению сжиженным газом, который принадлежал компаниям "Укргаздобыча" и "Укрнафта", на сумму 2,2 млрд гривен, а также в деле в получении 140 млн гривен за назначение Андрея Клюева первым вице-премьером.

Азаров находится в санкционных списках США и ЕС.