Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
На Майдане объявили о создании движения сопротивления капитуляции
На Майдане объявили о создании движения сопротивления капитуляции
Богдан считает, что акции против капитуляции проплаченные
Богдан считает, что акции против капитуляции проплаченные
​Украинская актриса Марина Куклина умерла
​Украинская актриса Марина Куклина умерла
Игорь Клименко: «Полиция в политике принимать участие не будет»
Игорь Клименко: «Полиция в политике принимать участие не будет»
На Майдане прошло вече против "формулы Штайнмайера" (обновлено)
На Майдане прошло вече против "формулы Штайнмайера" (обновлено)
В центре Днепра под общежитием просел асфальт, студентов эвакуировали из-за угрозы обвала (обновлено)
В центре Днепра под общежитием просел асфальт, студентов эвакуировали из-за угрозы обвала (обновлено)
Зеленский исключил сокращение льгот участникам боевых действий
Зеленский исключил сокращение льгот участникам боевых действий
Лікар може сісти або Про що нам нагадує історія хірурга-трансплантолога Олега Котенка
Лікар може сісти або Про що нам нагадує історія хірурга-трансплантолога Олега Котенка
ГлавнаяПолитика

Азаров прослезился во время интервью об Украине

Экс-премьер дал интервью Дмитрию Гордону.

Азаров прослезился во время интервью об Украине
Николай Азаров
Фото: Скриншот видео

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, который скрывается в России, дал интервью Дмитрию Гордону.

Видео интервью опубликовано на YouTube-канале журналиста.

Азаров рассказал о своем видении ситуации в Украине. Он раскритиковал прошлую и нынешнюю власть.

Говоря о том, в чем главная ошибка экс-президента Виктора Януковича, Азаров сказал, что тот "не поверил спецслужбам и недостаточно серьезно отнесся к реализации государственного переворота". При этом он напомнил о "внешнем давлении" Запада, который призывал его не применять силу.

Отвечая на вопрос, жаль ли ему Донбасс, экс-премьер прослезился.

"Проходит российский конкурс "Голос", выступал шахтер из Макеевки и пел украинские народные песни, и так пел - ему аплодировали, я аплодировал, у меня слезы, грубо говоря, текли. И он стал победителем этого конкурса", - сказал Азаров. В этот момент его голос задрожал и он пустил слезу.

На самом деле макеевский шахтер пел не "украинские народные песни", а "Спят курганы темные" и "Живет моя отрада".

Азаров вспомнил о разрушенной инфраструктуре, в частности - о Донецком аэропорте и стадионе "Шахтер". Он также заявил, что не намерен отказываться от украинского гражданства.

Напомним, Азаров был премьером Украины с 2010-го по 2014 год. После Революции Достоинства он покинул страну и сейчас живет в России.

В отношении Азарова расследуется несколько уголовных производств, связанных с растратой государственных средств. Кроме дела о хищениях при создание правительственной Телекоммуникационное сети спецназначения на мощностях "Укртелекома", он фигурирует в деле о незаконном отчуждении военной техники, в завладению сжиженным газом, который принадлежал компаниям "Укргаздобыча" и "Укрнафта", на сумму 2,2 млрд гривен, а также в деле в получении 140 млн гривен за назначение Андрея Клюева первым вице-премьером.

Азаров находится в санкционных списках США и ЕС.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также