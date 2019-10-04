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Трамп намерен запустить "собственную новостную сеть"

Президент США хочет распространять "настоящие новости".

Трамп намерен запустить "собственную новостную сеть"
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп снова раскритиковал американские СМИ за распространение информации о его переговорах с президентом Владимиром Зеленским и пригрозил создать "собственную новостную сеть".

Об этом он заявил журналистам во Флориде, передает Радио Свобода.

"CNN - это голос, который действительно кажется слышным за границами, и это ужасно для нашей страны. Мы должны запустить свою собственную новостную сеть и размещать там настоящие новости", - заявил Трамп, добавив, что думает над этим.

"Мы должны сделать с этим что-то. Нанять действительно талантливых людей и подать наружу настоящий голос, а не несущий ложь", - сказал Трамп.

Канал CNN, издание New York Times и другие американские СМИ подверглись критике Трампа за распространение информации о его телефонном разговоре с неназванным иностранным лидером. Впоследствии стало известно, что речь шла о разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого Трамп грозил отозвать предоставление Украине финансовой помощи, ранее выделенной Конгрессом с целью получить компромат на Байдена.

На этом основании Палата представителей Конгресса США вечером 24 сентября открыла расследование в рамках импичмента президента Трампа.

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