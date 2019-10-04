США отменяют визы для граждан Польши, - Reuters

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в пятницу, что официально разрешил включить Польшу в американскую программу отмене виз.

Об этом сообщает Reuters.

В прошлом месяце Трамп заявил, что США очень скоро пригласят Польшу в программу визовых исключений.

Эта программа предоставляет гражданам стран-участниц право въезда в США с целью бизнеса или туризма до 90 дней без визы.

Одно из условий включения стран в эту безвизовую программу - процент отказов для въезда в США для граждан определенной страны должен быть меньше 3%. Польша уже соответствует этому показателю.

Напомним, Трамп анонсировал введение безвизового режима для поляков еще в июне.