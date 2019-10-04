«Президент заметно нервничал»
«Президент заметно нервничал»
Глава комитета по финансам предложил запретить ФОПам предоставлять услуги
Глава комитета по финансам предложил запретить ФОПам предоставлять услуги
Один из ведущих врачей института Шалимова задержан за вымогательство
Один из ведущих врачей института Шалимова задержан за вымогательство
Новым секретарем СНБО стал Алексей Данилов
Новым секретарем СНБО стал Алексей Данилов
Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
Данилюк заявил, что у Богдана конфликт интересов и он должен уволиться
Данилюк заявил, что у Богдана конфликт интересов и он должен уволиться
Разумков попросил депутатов не есть и не "удовлетворять физиологические нужды" в зале
Разумков попросил депутатов не есть и не "удовлетворять физиологические нужды" в зале
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
Возле Львова из-за крушения самолета Ан-12 погибло пять человек (Обновлено)
Возле Львова из-за крушения самолета Ан-12 погибло пять человек (Обновлено)
ГлавнаяМир

США отменяют визы для граждан Польши, - Reuters

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

США отменяют визы для граждан Польши, - Reuters
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в пятницу, что официально разрешил включить Польшу в американскую программу отмене виз.

Об этом сообщает Reuters.

В прошлом месяце Трамп заявил, что США очень скоро пригласят Польшу в программу визовых исключений.

Эта программа предоставляет гражданам стран-участниц право въезда в США с целью бизнеса или туризма до 90 дней без визы.

Одно из условий включения стран в эту безвизовую программу - процент отказов для въезда в США для граждан определенной страны должен быть меньше 3%. Польша уже соответствует этому показателю.

Напомним, Трамп анонсировал введение безвизового режима для поляков еще в июне.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также