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Трамп не увидел политики в просьбах расследовать дело Байдена

"Это никак не связано с политикой или кампанией против Байденов. Это связано с их коррумпированностью!".

Трамп не увидел политики в просьбах расследовать дело Байдена
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп не видит никакой связи с политикой в своем стремлении добиться антикоррупционного расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.

Он написал это в своем Twitter.

Трамп подчеркнул, что президент обязан покончить с коррупцией, даже если для этого требуется попросить помощи у иностранного государства или нескольких стран.

"Так всегда делается. И это никак не связано с политикой или политической кампанией против Байденов. Это связано с их коррумпированностью!", - написал президент США.

Напомним, 25 июля 2019 года состоялся телефонный разговор президентов Украины и США - Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Спустя три месяца он стал поводом для начала процедуры импичмента американского президента. Трампа подозревают в том, что он попросил Зеленского расследовать деятельность Хантера Байдена, сына одного из вероятных соперников на выборах в 2020 году.

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