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В Париже вооруженный ножом мужчина проник во двор префектуры полиции, расположенной рядом с Собором Парижской богоматери, и напал на полицейских. Четверо из них погибли, пишет RFI.fr.

По данным AFP, нападавший работал в разведывательном управлении префектуры. Его убили во время нападения. Следователи рассматривают версию личного конфликта.

На место выехал глава МВД Франции Кристоф Кастанер, который из-за этого отменил свой визит в Турцию, и премьер-министр Эдуар Филипп.

Ближайшая к зданию префектуры станция метро "Сите" была закрыта. Прилегающие к зданию улицы также закрыли для проезда транспорта.