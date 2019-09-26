В парижской Синематеке началась ретроспектива Киры Муратовой

Во Французской синематеке в Париже стартовала полная ретроспектива фильмов Киры Муратовой.

Как сообщают организаторы, в программе ретроспективы – 16 фильмов, среди которых – "Короткие встречи", "Долгие проводы", "Астенический синдром" и другие.

Фильмы Муратовой представят ее близкие друзья и коллеги: актер Георгий Делиев, актриса Наталья Бузько, продюсер Олег Кохан, а также художник, соавтор сценариев некоторых ее фильмов и муж Муратовой Евгений Голубенко.

"Этот год можно назвать знаковым для Муратовой во Франции – в июле на кинофестивале в Ла-Рошеле мы провели специальную программу ее показов, – рассказывает гендиректор Украинского института Владимир Шейко. – Все эти события сопровождаются профессиональными дискуссиями и зрительскими обсуждениями. Надеюсь, это станет толчком к переосмыслению сложной идентичности режиссерки и значения ее творчества как в Украине, так и в международном контексте". Отмечается, что после ретроспективы в Украину вернется комедийный фильм Муратовой "Чувствительный милиционер", снятый в украинско-французской копродукции в 1992 году. Фильм хранился в коллекции парижской Синематеки. Все фильмы Муратовой, снятые в советский период, реставрированы Центром Довженко, рассказывает его гендиректор Иван Козленко. "Муратова стала самым востребованным украинским режиссером в мире – в Довженко-центр ежегодно приходят десятки запросов на показы, интерес к ее творчеству сейчас больше, чем к творчеству Александра Довженко". После ретроспективы в Синематеке пять фильмов Муратовой выйдут в прокат во французских кинотеатрах. А "Чувствительного милиционера" обещают показать украинским зрителям.