Во Львовской области произошли столкновения из-за блокирования вагонов с российским углем (обновлено)
Во Львовской области произошли столкновения из-за блокирования вагонов с российским углем (обновлено)
В Киеве в результате семейной ссоры погибла 16-летняя девушка
В Киеве в результате семейной ссоры погибла 16-летняя девушка
Андрей Ермак: "Мы пришли во власть оставить светлый след в истории. Это - единственная мотивация"
Андрей Ермак: "Мы пришли во власть оставить светлый след в истории. Это - единственная мотивация"
Порошенко рассказал, как Путин в 2014 году обманул его с обменом Сенцова
Порошенко рассказал, как Путин в 2014 году обманул его с обменом Сенцова
Умер владелец сети отелей Hilton
Умер владелец сети отелей Hilton
Золотая акция Игоря Коломойского
Золотая акция Игоря Коломойского
Яценюк призвал обсуждать не "формулу Штаймайера", а "формулу Зеленского"
Яценюк призвал обсуждать не "формулу Штаймайера", а "формулу Зеленского"
Зоряна Скалецька: «Я лишила дітей без приготованого борщу не задля того, щоб дати комусь реалізовувати свої «хотєлки»
Зоряна Скалецька: «Я лишила дітей без приготованого борщу не задля того, щоб дати комусь реалізовувати свої «хотєлки»
Порошенко рассказал о перепалке с Путиным из-за "формулы Штайнмайера" на саммите Нормандской четверки
Порошенко рассказал о перепалке с Путиным из-за "формулы Штайнмайера" на саммите Нормандской четверки
ГлавнаяКультура

Мини-сериал "Чернобыль" получил три премии "Эмми"

"Чернобыль" стал лучшим мини-сериалом.

Мини-сериал "Чернобыль" получил три премии "Эмми"
Кадр из сериала "Чернобыль"
Фото: HBO

Мини-сериал "Чернобыль", созданный в копродукции с HBO и Sky победил в трех из 19 номинаций американской телевизионной премии Emmy Awards, вручение которой состоялось 22 сентября во Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Hollywood Reporter

"Чернобыль" был признан лучшим мини-сериалом года. Кроме того, Emmy получил режиссер сериала Йохан Ренк, а также сценарист Крейг Мейзин за, соответственно лучшую режиссуру и лучший сценарий среди мини-сериалов. 

Создатель сериала Крэйг Мэйзин посвятил награду жертвам трагической катастрофы на Чернобыльской АЭС и выразил надежду, что сериал поможет людям осознать опасность лжи.

Напомним, премьера сериала "Чернобыль" состоялась в мае этого года. Уже в конце месяца мини-сериал обошел "Игру престолов" в рейтинге сериалов крупнейшего сайта о кино Internet Movie Database (IMDb) и возглавил его.

"Игра престолов" собрала 12 статуэток "Эмми" в этом году, в том числе как лучший драматический сериал. Лучшей комедией стала "Дрянь" (Fleabag), а исполнительница главной роли Фиби Уоллер-Бридж взяла также награды как лучшая актриса в комедии и за лучший сценарий. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также