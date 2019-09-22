Alyona Alyona получила международную премию как наиболее многообещающий новый артист

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (настоящее имя Алена Савраненко) обошла пять конкурентов из Европы и Китая и получила в Германии международную награду Anchor award, которую ежегодно присуждают наиболее многообещающему новому артисту. Сообщение о победе Алены появилось на официальной Facebook-странице награды.

Рэпершу отметили за "массивный, динамичный драйв, поставленный на темные, качающие ритмы" и за популярность, которой она всего за год с начала карьеры добилась в мире.

Кроме Алены Савраненко на музыкальную премию претендовали британская R & B-певица Celeste, ее соотечественники инди-рокеры Drahla, инди и соул-дуэт из Нидерландов Feng Suave, норвежская поп-исполнительница Moyka и девичий инди-рок-квартет The Hormones из Китая.

Alyona Alyona - экс-воспитательница в детском саду Барышевки под Киевом, также работала кассиршей в супермаркете и продавщицей косметики.

Ее первый клип на трек "Рыбки" вышел в октябре 2018 и стал вирусным. Черно-белый клип "Головы" собрал миллион просмотров всего за месяц. Весной рэперша выпустила свой дебютный альбом "Пушка".

Напомним, в мае этого года Alyona Alyona заняла второе место в рейтинге самых интересных исполнителей Европы по версии The New York Times. Издание тоже отмечало, что исполнительница читает реп только на украинском языке, несмотря на то, что в Украине очень популярен реп на русском.