Рада приняла законопроект о 25% компенсации для иностранных кинопроизводителей

Верховная Рада Украины ввела компенсацию в размере 25% от расходов за производство фильмов в Украине только для иностранных кинопроизводителей. За принятие законопроекта №1058 в целом проголосовали 252 депутата при минимально необходимых 226.

Документ предлагает предоставлять государственную субсидию для возврата части расходов, осуществленных иностранными кинопроизводителями при производстве фильма в Украине, и убрать положение о компенсации расходов для украинских субъектов кинематографии.

Обязательным условием получения госкомпенсации для иностранных кинопроизводителей является отсутствие среди его владельцев, участников, акционеров, в том числе конечных бенефициарных собственников, а также должностных лиц, граждан Украины.

Также законопроект предусматривает возможность для иностранного кинопроизводителя дополнительно получить 5% общего объема квалифицированных расходов в случаях, если фильм основан на украинском литературном произведении, если минимум 4 культурных критерия культурного теста являются исключительно украинскими, если фильм содержит сцены, в которых герои (персонажи) фильма читают книгу (книги) украинского автора, если сюжетная линия базируется на украинском литературном произведении или на теме (событиях) вооруженной агрессии государства-агрессора против Украины, а в сюжете фильма прямо или косвенно дается оценка действиям государства-агрессора.

Председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко во время доклада отметил, что принятие закона позволит привлечь иностранных продюсеров для съемок в Украине. По его словам, Грузия только в этом году привлекла 25 млн евро иностранных инвестиций в кинематографии, а Литва за 4 года - 40 млн евро.

"На Комитете у нас была в основном дискуссия по одному вопросу - разрешить и украинским производителям кино возвращать часть расходов. К сожалению, экономика страны пока не позволяет нам это делать. В странах, где возвращают отечественным производителям часть средств, суммы на кино начинаются от 100 млн евро. У нас на всю государственную поддержку в год выделяется 20 млн евро. Этот закон - это только первый шаг", - сказал Ткаченко.

Напомним, Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики большинством голосов поддержал этот законопроект 19 сентября 2019 и рекомендовал парламенту принять его во втором чтении в целом. Изменения в закон о государственной поддержке кинематографии, принятого в 2017 году, касаются кеш-рибейтов (cash rebate) - возвращения части расходов, осуществленных иностранными кинематографистами при производстве фильма в Украине.