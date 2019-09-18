Ирина Подоляк претендует на пост заместительницы Бородянского

Ирина Подоляк претендует на назначение заместительницей министра культуры, молодежи и спорта.

Об этом свидетельствует поданная ею декларация.

Кандидатуру Подоляк подадут на рассмотрение Кабмина. В новом министерстве она будет заниматься вопросами культурной политики.

Подоляк – бывший народный депутат и замглавы парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Рады 8-го созыва, ранее возглавляла департамент культуры Львовской горадминистрации. Инициатор закона про государственный язык и изменений в закон о культуре в части про конкурсные назначения директоров учреждений культуры.

Фото: Макс Требухов

Первым заместителем министра должен стать Анатолий Максимчук, бывший юридический директор компании StarLightMedia, которую возглавлял Бородянский. Его декларация тоже подана.

Максимчук уволился из компании в начале сентября этого года. Был идеологом закона "Про государственную поддержку кинематографии", согласно которому на финансирование из бюджета могут претендовать не только фильмы, но и сериалы.

Фото: Детектор медиа Анатолий Максимчук

Напомним, Владимир Бородянский возглавил объединенное на базе Мининформполитики министерство культуры, молодежи и спорта. Перед назначением он собрал Офис гуманитарной стратегии, в котором эксперты работают над созданием стратегий в каждом направлении – от кино, музыки и книгоиздания до религии и информационной политики.