“Сотня цемахів не вартують життя Сашка Колодяжного”. Розвідник Дмитро Гержан розповів про операцію з затримання терориста Цемаха
“Сотня цемахів не вартують життя Сашка Колодяжного”. Розвідник Дмитро Гержан розповів про операцію з затримання терориста Цемаха
Европейское счастье за российские деньги. Зеленский с налогом и на перепутье. По мотивам саммита YES
Европейское счастье за российские деньги. Зеленский с налогом и на перепутье. По мотивам саммита YES
В Мариуполе найден убитым боевик "ДНР", отпущенный под домашний арест
В Мариуполе найден убитым боевик "ДНР", отпущенный под домашний арест
"Я вб’ю твого сина і потім побачимо, чи зможеш ти дихати"
"Я вб’ю твого сина і потім побачимо, чи зможеш ти дихати"
Богдан: в "Слуге народа" есть сумасшедшие, психически больные люди
Богдан: в "Слуге народа" есть сумасшедшие, психически больные люди
Зеленский встретился со звездами мирового кино и призвал мировой кинобизнес снимать кино в Украине
Зеленский встретился со звездами мирового кино и призвал мировой кинобизнес снимать кино в Украине
Оксана Забужко: "Коли 8 травня 2014 року в Берліні я порівняла Путіна з Гітлером, мені вимкнули мікрофона"
Оксана Забужко: "Коли 8 травня 2014 року в Берліні я порівняла Путіна з Гітлером, мені вимкнули мікрофона"
Александр Корниенко: «Весной закончим децентрализацию. Потом будут выборы»
Александр Корниенко: «Весной закончим децентрализацию. Потом будут выборы»
Земельний ультиматум: звільнення від орендарів
Земельний ультиматум: звільнення від орендарів
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Кабмин представит бюджет на 2020 год в Раде в пятницу

Законопроект был внесен в парламент в воскресенье, 15 сентября.

Кабмин представит бюджет на 2020 год в Раде в пятницу
Ирина Верещук
Фото: Анна Стешенко

Кабинет министров представит бюджет на 2020 год в Верховной Раде в пятницу, 20 сентября.

Об этом на согласительном совете сообщила представитель Кабмина в  Раде Ирина Верещук, передаёт корреспондент LB.ua.

"Вчера, в воскресенье, 15 сентября Правительство вовремя внесло в парламент проект закона о государственном бюджете Украины на 2020 год. Кабинет министров представит государственный бюджет на пленарном заседании в пятницу", - заявила она.

С ее слов, бюджет сформирован на двух принципах - реалистичности и сбалансированности. Приоритетами являются: укрепление обороноспособности, медицинская, образовательная реформы, поддержка малого и среднего бизнеса и малых и средних фермеров.

"Призываю всех депутатов мобилизироваться, чтобы мы смогли качественно поработать над бюджетом и принять его вовремя. Вношу предложение премьер-министра, чтобы каждая фракция и депутатская группы подготовили и передали мне перечень вопросов, которые хотят обсудить с премьером и министрами. Соответственно, мы организуем встречи с министрами", - добавила Верещук.

В то же время, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко обратила внимание на отсутствие текста законопроекта о государственном бюджете на 2020 год на сайте Рады.

Напомним, в воскресенье, 15 сентября, Кабмин внес в парламент проект государственного бюджета на 2020 год. Он зарегистрирован в парламенте под номером 2000.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также