Кабмин представит бюджет на 2020 год в Раде в пятницу

Законопроект был внесен в парламент в воскресенье, 15 сентября.

Кабинет министров представит бюджет на 2020 год в Верховной Раде в пятницу, 20 сентября.

Об этом на согласительном совете сообщила представитель Кабмина в Раде Ирина Верещук, передаёт корреспондент LB.ua.

"Вчера, в воскресенье, 15 сентября Правительство вовремя внесло в парламент проект закона о государственном бюджете Украины на 2020 год. Кабинет министров представит государственный бюджет на пленарном заседании в пятницу", - заявила она.

С ее слов, бюджет сформирован на двух принципах - реалистичности и сбалансированности. Приоритетами являются: укрепление обороноспособности, медицинская, образовательная реформы, поддержка малого и среднего бизнеса и малых и средних фермеров.

"Призываю всех депутатов мобилизироваться, чтобы мы смогли качественно поработать над бюджетом и принять его вовремя. Вношу предложение премьер-министра, чтобы каждая фракция и депутатская группы подготовили и передали мне перечень вопросов, которые хотят обсудить с премьером и министрами. Соответственно, мы организуем встречи с министрами", - добавила Верещук.

В то же время, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко обратила внимание на отсутствие текста законопроекта о государственном бюджете на 2020 год на сайте Рады.

Напомним, в воскресенье, 15 сентября, Кабмин внес в парламент проект государственного бюджета на 2020 год. Он зарегистрирован в парламенте под номером 2000.