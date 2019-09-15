Гончарук: в Украине последний раз планировали госбюджет на один год

В 2021 году проект бюджета будет содержать планы на три года.

Государственный бюджет-2021 год будет предусматривать планирование на три года. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания правительства, передает УНН.

"Когда мы будем подавать бюджет на 2021 год, то он уже будет базироваться на новом документе, который будет называться бюджетная декларация и будет предусматривать планирование на три года. Поэтому в этом году мы последний раз планируем [бюджет] на год вперед. В следующем году это планирование должно быть сначала среднесрочное, должны посмотреть на три года вперед, как это делают нормальные страны ... А после этого будем говорить, как в этих пределах трехлетних планов мы видим прохождения следующего года", - сказал Гончарук.

Напомним, в воскресенье Кабмин утвердил проект госбюджета на 2020 год. Он построен на прогнозе курса 28,2 за доллар.

Проект предусматривает доходы госбюджета (включая трансферты) на 1,079 трлн грн, расходы - 1,17 трлн, дефицит составит 2,09%. Расходы на нацбезопасность увеличены на 33,8 млрд грн и составят 245,8 млрд грн. Финансирование Пенсионного фонда - 172,6 млрд грн, субсидии - 47,6 млрд грн.

На развитие дорожной инфраструктуры предусмотрено 74,4 млрд грн. Расходы на поддержку энергетической независимости запланированы в 2 млрд грн.