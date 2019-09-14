Уляна Супрун: "Я подала руку Зеленському і сказала: “Доктор Смерть. Але це смерть совєцької медицини"
Уляна Супрун: "Я подала руку Зеленському і сказала: “Доктор Смерть. Але це смерть совєцької медицини"
Оксана Забужко: "Коли 8 травня 2014 року в Берліні я порівняла Путіна з Гітлером, мені вимкнули мікрофона"
Оксана Забужко: "Коли 8 травня 2014 року в Берліні я порівняла Путіна з Гітлером, мені вимкнули мікрофона"
В работе Приватбанка произошел масштабный сбой
В работе Приватбанка произошел масштабный сбой
"Слуга народа" намерена провести местные выборы в апреле 2020, - источник
"Слуга народа" намерена провести местные выборы в апреле 2020, - источник
Зеленский отказался признать победу Филатова в пари по мосту
Зеленский отказался признать победу Филатова в пари по мосту
Коломойский: я не могу появляться там, где есть Зеленский (видео)
Коломойский: я не могу появляться там, где есть Зеленский (видео)
Зеленский сыграл в пародии "Квартала 95" на форуме YES
Зеленский сыграл в пародии "Квартала 95" на форуме YES
Павел Гриб объяснил, почему не поздоровался с Зеленским
Павел Гриб объяснил, почему не поздоровался с Зеленским
Первый бунт на корабле «слуг»
Первый бунт на корабле «слуг»
ГлавнаяПолитика

Украина договаривается о новой программе МВФ на $5 млрд, - Bloomberg

Кредит, скорее всего, будет рассчитан на три года.

Украина договаривается о новой программе МВФ на $5 млрд, - Bloomberg
Фото: premiumtimesng.com

Украина собирается договориться о новом займе в размере около 5 млрд. долларов США от Международного валютного фонда.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к переговорам источники.

Новая программа будет, скорее всего, рассчитана на три года, сообщает издание.

Ранее сообщалось, что миссия Международного валютного фонда, прибывшая в Украину, сосредоточится на обсуждении финансовой политики Украины, намерений нового правительства, а также создания эффективной антикоррупционной системы.

11 сентября премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что миссия Международного валютного фонда пробудет в Украине до 24 сентября. Он уверен, что в процессе переговоров будут достигнуты соглашения по всем вопросам.

Напомним, когда Гончарука утверждали на пост премьера, он пообещал продолжать переговоры с МВФ относительно новой 3-4-летней программы сотрудничества. Он планирует повысить темпы экономического роста Украины до 5-7%.

В начале сентября Украина окончательно рассчиталась с МВФ по программе stand-by 2014 года. Финальные платежи составили в целом 156 миллионов в долларовом эквиваленте.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также