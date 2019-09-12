МВФ в Украине сосредоточится на вопросах борьбы с коррупцией и новой финансовой политики

Миссия Международного валютного фонда, прибывшая в Украину, сосредоточится на обсуждении финансовой политики Украины, намерений нового правительства, а также создания эффективной антикоррупционной системы. Об этом на брифинге в Вашингтоне рассказал директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, сообщает "Укринформ".

"Команда МВФ сейчас находится в Киеве для консультаций по статье 4 (оценке финансовой политики Украины) и обсуждения политических намерений нового правительства", - отметил представитель Фонда.

Он сообщил, что миссия МВФ планирует работать в Украине до 26 сентября, после чего будет официально сообщено об итогах работы. "Мы в полной мере сотрудничаем с украинцами и новым украинским правительством", - подчеркнул Райс.

"Одним из важных элементов дискуссий, которые мы проводили с Украиной в последнее время, безусловно, является важность создания эффективной антикоррупционной системы", - напомнил Райс. По его словам, это "будет оставаться важным компонентом текущих дискуссий".

Напомним, текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как условием выделения остальных средств являются успешные полугодовые пересмотры программы в 2019 году.