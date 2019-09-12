Европейская Бизнес Ассоциация призывает Гетманцева доработать проект изменений в Налоговый кодекс

Эксперты Европейской Бизнес Ассоциации обратились к председателю Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву с призывом доработать проект закона №1210, предусматривающий изменения в Налоговый кодекс. Об этом говорится в соответствующем письме-обращении.

В частности, эксперты Ассоциации указывают на необходимость рассмотреть возможность разделения законопроекта и подготовки отдельных законопроектов по выполнению Украиной международных обязательств в части принятия мер по противодействию размыванию налоговой базы и других неотложных налоговых вопросов, требующих законодательного урегулирования.

Кроме того, эксперты выразили обеспокоенность запланированной датой вступления в силу изменений, предусмотренных законопроектом.

«Введение таких масштабных изменений в такие сжатые сроки содержат значительные риски для бизнеса, ставит под угрозу ведение деятельности добросовестными плательщиками, что негативно отразится как на инвестиционном климате, так и, в конце концов, на доходах бюджета», - говорится в обращении.

Ассоциация заявляет о поддержке заявления премьер-министра относительно старта налоговой реформы весной 2020 года, что «позволит своевременно и заранее обсудить с бизнесом налоговые новации, а также позволит найти компромисс между развитием бизнеса и государственными потребностями».

«Ассоциация будет настаивать на неукоснительном соблюдении принципа стабильности налогового законодательства и на установлении таких сроков вступления в силу изменений, которые будут учитывать указанный принцип», - говорится в документе.