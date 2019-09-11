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Глава Львовского облсовета обвинил правительство в задержке финансирования регионов

Ганущин призвал глав местных советов публично высказываться по этому поводу.

Глава Львовского облсовета обвинил правительство в задержке финансирования регионов
Львівська обласна рада. Прийом громадян

Глава Львовского областного совета Александр Ганущин заявил, что получил от Государственной казначейской службы письмо с просьбой приостановить проведение расходов и не вводить платежные поручения в картотеку неоплаченных платежных документов.

Об этом он написал в фейсбуке.

"Правительство пытается забрать у местных бюджетов области 274 млн гривен", - написал Ганущин.

Ганущин также опубликовал копию письма Госказначейства.

"Подчеркиваю, что речь идет о субвенции на социально-экономическое развитие в размере 5 млрд которую с такой «помпой» передавали в местные бюджеты еще несколько дней назад... Призываю все местные советы и председателей местных советов публично высказываться по поводу таких незаконных действий служащих Минфина и Казначейства, а также инициировать встречу Ассоциаций местных советов с премьер-министром Алексеем Гончаруком и Министром финансов Оксаной Маркаровой. Пусть дадут публичные ответы в чем дело и исправляют ситуацию!", - добавил глава облсовета.

Напомним, ранее сообщалось, что новый Кабмин не разблокировал 7,5 млрд гривен для регионов, которые находятся в Государственном фонде регионального развития. В Офисе президента говорили, что финансирование регионам заблокировано в связи с коррупционными рисками.

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