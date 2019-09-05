Новый Кабмин до сих пор не разблокировал 7,5 млрд гривен для регионов

Новый Кабинет министров до сих пор не разблокировал 7,5 млрд гривен, которые находятся в Государственном фонде регионального развития.

Об этом сообщил глава Львовского облсовета Александр Ганущин.

"В свое время эти расходы приостановили согласно письму руководителя Офиса Президента Украины до "принятия окончательного решения новым составом правительства". Под давлением руководителей местного самоуправления и особенно членов Ассоциации городов Украины Государственная казначейская служба Украины теперь ежедневно теперь отчитывается на сайте о новостях по перечислению субвенции на соцэкономразвитие. А вот про ГФРР, почему не отдают 7,5 млрд. грн., - ни слова", - говорится в фейсбуке Ганущина.

"Получается, что с ненавистной "депутатской" субвенцией разобрались. Значит, проекты, на которые выделено финансирование через субвенции на социально-экономическое развитие, уже "пересмотрены новым составом Кабинета министров, нарушений или коррупционных рисков не обнаружено". Что за беда с ГФРРом тогда?" - написал глава облсовета.

По его словам, у Львовской области в ГФРР застряли 370 млн гривен.

Напомним, в Офисе президента заявили, что финансирование регионам заблокировано в связи с коррупционными рисками.