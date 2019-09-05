Суд освободил офицера, подозреваемого в работе на ФСБ РФ, он может участвовать в обмене пленными

По словам его адвоката, подозреваемый в предательстве дал добровольное согласие на обмен в РФ.

Суд для обмена пленными освободил из-под стражи офицера запаса Вооруженных сил Александра Ракушина, которого подозревают в работе на ФСБ России. Об этом сообщил его адвокат Радион Пугач.

В конце августа по решению суда мера пресечения для подозреваемого была изменена с ареста на личное обязательство. Пугал заявил, что это связано с обменом пленными между РФ и Украиной.

"Эти события связаны. Хоть он (Ракушин) гражданин Украины, но он дал добровольное согласие на обмен в РФ", - сказал адвокат.

Он также отметил, что дело против подозреваемого не прекращено, а дата обмена еще не определена.

Напомним, жителя Мариуполя Ракушина задержали в июне. Оперативники спецслужбы установили, что он был завербован на территории России в 2017 году кадровым сотрудником ФСБ во время встречи выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны им. Юрия Андропова.

Ракушина направили к представителю так называемого "министерства госбезопасности ДНР" - гражданину Украины Левченко Вячеславу Андреевичу.

Подозреваемый пытался вербовать действующих сотрудников СБУ и готовил физическую ликвидацию отдельных офицеров украинской спецслужбы. Он также собирал и передавал информацию о перемещении военной техники и дислокации задействованных в проведении ООС в Донецкой области отдельных подразделений ВСУ.

Сегодня, 5 сентября президент РФ Путин заявил о финализации переговоров об обмене удерживаемыми лицами с Украиной. По его словам, планируемый обмен "будет достаточно крупным, масштабным".