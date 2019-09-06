Во Львовской области на 20-летнего парня обрушилась стена

5 сентября во Львовской области в городе Жовква на ул. Короленко во время ремонта в частном доме разрушился фрагмент стены и обвалился на 20-летнего парня. Об этом сообщает Zaxid.net

В результате происшествия, парня госпитализировали в 8-ю городскую клиническую больницу Львова с диагнозом «закрытый перелом верхней трети левого бедра».

Овал стены произошел непосредственно во время демонтажа нежилого деревянного здания, в результате чего пострадал сын его владельца. Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось использовать домкрат, чтобы вызволить потерпевшего из-под обломков стены и транспортировать его к автомобилю скорой помощи.

Напомним, 28 августа в Дрогобыче во Львовской области произошло разрушение подъезда жилого дома с первого по четвертый этаж. Сразу сообщалось о двух погибших и семерых пострадавших, однако позже под завалами обнаружили тела восьми погибших.

По этому факту полиция отправила под дневной домашний арест двух коммунальщиков. Их обвинили в злоупотреблении своим служебным положением, повлекшим тяжкие последствия.