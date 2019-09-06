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Секретарю Бориспольского горсовета, которого Зеленский прогнал с официальной встречи, сообщили о подозрении

Ему вменяют избиение активиста, которое произошло 29 августа.

Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении секретарю Бориспольского горсовета Киевской области Ярославу Годунку в избиении активиста. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Марьяна Гайовская.

Подозрение было объявлено сегодня, 6 сентября, по части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

29 августа Годунок в здании горсовета схватил за шею человека, чье имя не указывается и начал его избивать. После этого мужчина упал, а Годунок сел на него и продолжил избиение. После этого он покинул место события.

Сам Годунок отрицает избиение активиста.

Напомним, 10 июля президент Владимир Зеленский выгнал Ярослава Годунка с официальной встречи в Борисполе. Зеленский заявил, что Годунок был осужден за разбой с тяжелыми телесными повреждениями. Президент назвал чиновника "разбойником", а потом его выгнал.

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Источник: "Украинские новости"
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