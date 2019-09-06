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Столичные Позняки и Осокорки затянуло дымом из-за возгорания торфа

Пожар на 30 кв м торфа произошел рано утром на улице Коллекторной.

Столичные Позняки и Осокорки затянуло дымом из-за возгорания торфа
Фото: Petr Panteleev / Facebook

В Киеве рано утром на улице Коллекторной горел торф, из-за чего в близлежащих районах ощущается сильное задымление.

Об этом сообщил в фейсбуке замглавы Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев.

"Внимание! Сегодня в 6:09 произошел небольшой пожар на 30 кв м торфа на улице Коллекторной. Пожарно-спасательные подразделения города Киева уже в 9:00 ликвидировали пожар. Именно с этим и связана задымленность над микрорайоном Позняки и прилегающих территориях. Работа завода "Энергия" не является причиной задымленности", - написал он.

Замглавы КГГА попросил обращаться за информацией к его пресс-секретарю или к КП "Киевтеплоэнерго".

Ранее пользователи в соцсетях начали жаловаться, что столичные Позняки и Осокорки затянуло дымом, а в воздухе стоит неприятный запах. Жители микрорайонов предполагали, что произошел выброс с мусоросжигательного завода "Энергия".

Напомним, в январе 2017 года в Киеве несколько дней держался густой смог, причиной которого оказалось атмосферное явление.

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