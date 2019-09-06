​Путин предостерег Зеленского от "преследования" Медведчука
​Путин предостерег Зеленского от "преследования" Медведчука
Путин заявил о финализации переговоров об обмене удерживаемыми лицами
Путин заявил о финализации переговоров об обмене удерживаемыми лицами
Кабмин уволил несколько десятков заместителей министров из правительства Гройсмана
Кабмин уволил несколько десятков заместителей министров из правительства Гройсмана
В антикоррупционный суд направлен первый обвинительный акт
В антикоррупционный суд направлен первый обвинительный акт
Зеленский инициировал введение электронной регистрации места жительства
Зеленский инициировал введение электронной регистрации места жительства
Киевский застройщик получил 0,7 га на берегу Русановского канала, купив там гараж
Киевский застройщик получил 0,7 га на берегу Русановского канала, купив там гараж
Апелляционный суд Киева освободил Цемаха под личное обязательство (обновлено)
Апелляционный суд Киева освободил Цемаха под личное обязательство (обновлено)
Игроки "Динамо" высказали претензии тренерскому штабу, - СМИ
Игроки "Динамо" высказали претензии тренерскому штабу, - СМИ
Второй этап медреформы не начнется 1 января
Второй этап медреформы не начнется 1 января
ГлавнаяСпорт

Киевлянин Лев Порецкий выиграл чемпионат мира по шашкам U-8

Он также завоевал бронзу в программе Рапид.

Киевлянин Лев Порецкий выиграл чемпионат мира по шашкам U-8
Фото: facebook.com/victor.kovalenko

В Болгарии, в городе Кранево, завершился молодежный чемпионат мира по шашкам. Чемпионом в группе мальчиков до восьми лет стал киевлянин Лев Порецкий.

Об этом сообщил в фейсбуке тренер по шашкам "Киевского Дворца детей и юношества" Виктор Коваленко.

"В группе мальчиков до восьми лет, в классической программе, чемпионом мира стал Лев Порецкий, Украина, г. Киев. Также он завоевал "бронзу" в программе "Рапид" (быстрые шашки)", - отметил тренер.

При этом специалист отметил, что Лев занимается шашками уже три года.

"Это большой успех киевской шашечной школы. Поздравляем чемпиона!", - написал тренер.

Фото: facebook.com/victor.kovalenko
Напомним, в 2017 году на конгрессе ФИДЕ в Турции 15-летнему украинскому шахматисту Кириллу Шевченко присвоили звание международного гроссмейстера.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также