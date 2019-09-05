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Стала известна причина приезда президента УЕФА в Украину

Александр Чеферин прибыл в нашу страну из-за юбилея Григория Суркиса

Григорий Суркис и Александр Чеферин
Фото: Спорт-Экспресс
Григорий Суркис и Александр Чеферин
Президент UEFA Александр Чеферин назвал основную цель своего двухдневного официального визита в Украину.

"Для меня большая честь и удовольствие приехать в Украину на день рождение почетного члена UEFA Григория Суркиса. Потом мы планируем посетить УАФ", - приводит слова Чеферина пресс-служба "Динамо".

В Украинской ассоциации футбола функционер встретился с руководителями УАФ, об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко на своей странице в Facebook.
Напомним, бывший вице-президент UEFA Григорий Суркис 4 сентября отпраздновал 70-летний юбилей.

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