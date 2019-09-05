Фото: Спорт-Экспресс Григорий Суркис и Александр Чеферин

Президент UEFA Александр Чеферин назвал основную цель своего двухдневного официального визита в Украину.

"Для меня большая честь и удовольствие приехать в Украину на день рождение почетного члена UEFA Григория Суркиса. Потом мы планируем посетить УАФ", - приводит слова Чеферина пресс-служба "Динамо". В Украинской ассоциации футбола функционер встретился с руководителями УАФ, об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко на своей странице в Facebook.