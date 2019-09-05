"Для меня большая честь и удовольствие приехать в Украину на день рождение почетного члена UEFA Григория Суркиса. Потом мы планируем посетить УАФ", - приводит слова Чеферина пресс-служба "Динамо".
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"Для меня большая честь и удовольствие приехать в Украину на день рождение почетного члена UEFA Григория Суркиса. Потом мы планируем посетить УАФ", - приводит слова Чеферина пресс-служба "Динамо".
Темы: УЕФА, Григорий Суркис, Андрей Павелко, Александер Чеферин, Украинская ассоциация футбола (УАФ)