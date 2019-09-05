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Жену голландского футболиста прогнали со стадиона во время матча мужа в Иране

Супруга Кевина Янсена хотела поддержать мужа во время матча.

Жену нидерландского полузащитника иранского клуба "Гол Гохар Сиржан" Кевина Янсена прогнали с трибуны стадиона во время матча национального чемпионата, сообщает Рамблер.

Инцидент случился во встрече 2-го тура иранского первенства, в рамках которой "Гол Гохар Сиржан" принимал "Сайпу" (0:0).

Отмечается, что супруга футболиста прибыла на стадион, чтобы понаблюдать за игрой своего мужа и поддержать его, однако в перерыве матча стюард потребовал от нее покинуть территорию арены, сославшись на местные обычаи.

В частности, он подчеркнул, что в Иране женщинам запрещено ходить на стадионы и на различные спортивные мероприятия.

Покинув трибуну, супруга Янсена досматривала игру из окна офиса, который располагается недалеко от арены.

Добавим, что Янсен перешел в иранский клуб этим летом из нидерландского "Камбура" на правах свободного агента.

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