Стали известны причины сорвавшегося трансфера Неймара в "Барселону"

Всё летнее трансферное окно продолжалась сага о переходе форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара в "Барселону".

Стороны то приближались к достижению определенного консенсуса, то вновь расходились.

В ночь на 3-е сентября все узнали, что Неймар остается в ПСЖ.

Известный спортивный журналист Гийом Балаге в авторской колонке на ВВС раскрыл подробности переговорного процесса и причины, по которым Неймар, мечтавший вернуться в "Барселону", не воссоединился с Месси и Ко.

Еще после унизительного поражения на "Энфилде" от "Ливерпуля" в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов (0:4), стоившим каталонцам выхода в финал, между президентом "Барселоны" Хосепом Бартомеу и ведущими игроками произошел серьезный разговор, в ходе которого Бартомеу пообещал вернуть Неймара.

При этом президент был уверен в желании самого бразильца вновь вернуться на "Ноу Камп", а 32-летний капитан команды Лионель Месси отметил, что 27-летний Неймар станет центральной фигурой "Барсы" через несколько лет.

Однако руководство каталонского клуба очень долго не делало предложение ПСЖ.

Единственное официальное предложение "Барселона" сделала за неделю до закрытия трансферного окна - 27 августа.

При этом парижский клуб довольно быстро дал свое согласие на предложение каталонцев – 115 млн евро + 15 млн в виде бонусов и три игрока на выбор. ПСЖ выбрал Ивана Ракитича, Жан-Клера Тодибо и Усмана Дембеле.

Камнем преткновения стал Дембеле, который наотрез отказался защищать цвета парижского суперклуба.

Позже парижане потребовали увеличить сумму сделки на 20 млн, на что сам Неймар сообщил, что лично он готов доплатить эту сумму траншами по 5 млн евро.

Однако в ПСЖ заявили, что это противоречит правилам Федерации футбола Франции.

На этом эпопея с Неймаром, по существу, была закрыта.

При этом отмечается, что через год у Неймара появится возможность выкупить свой контракт у парижан. Для этого бразильцу необходимо обратиться в палату по разрешению споров.