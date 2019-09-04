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Экс-защитник сборной Украины вошел в топ-список самых дорогих свободных агентов

Евгений Хачериди оказался без клуба.

Хачериди и Дьёмерси Мбокани
Фото: динамо
Хачериди и Дьёмерси Мбокани
Экс-защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Евгений Хачериди вошел в список самых дорогих свободных агентов по версии авторитетного портала Transfermarkt.

Добавим, что компанию украинцу в этой своеобразной номинации составили, в частности, чемпионы Английской Премьер-Лиги сезона 2015/16 в составе "Лестера" Синдзи Окадзаки и Дэнни Симпсон, игрок сборной Италии и 7-кратный чемпион Италии в составе "Ювентуса", а также чемпион России в составе "Зенита" Клаудио Маркизио, экс-игрок сборной Франции и 5-кратный чемпион этой страны в составе "Лиона" и "Марселя" Хатем Бен Арфа.

Отметим, что последним клубом Хачериди стал греческий ПАОК, за который защитник в минувшем сезоне сыграл всего 8 матчей, в которых "отметился" одной красной карточкой.

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