"Динамо" и "Александрия" узнали своих соперников по группе Лиги Европы

В Монако состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы, по результатам которой "Динамо" и "Александрия" узнали своих соперников.

Киевляне вместе с "Копенгагеном", "Мальмё" и "Лугано" попали в группу В.

Соперниками "Александрии" по группе I будут "Вольфсбург", "Сент-Этьен" и команда Яремчука, Пластуна и Безуса - "Гент".

Отметим, что перед жеребьевкой команды были разбиты на 4 корзины согласно клубному рейтингу УЕФА. "Динамо" находилось в числе сеяных в 1-й корзине, "Александрия" - в 4-й.

Добавим, что 48 команд составят 12 групп по 4 команды.

Полный состав групп выглядит следующим образом:

Группа А: Севилья, АПОЭЛ, Карабах, Дюделанж

Севилья, АПОЭЛ, Карабах, Дюделанж Группа В: ДИНАМО Киев , Копенгаген, Мальме, Лугано

, Копенгаген, Мальме, Лугано Группа С: Базель, Краснодар, Хетафе, Трабзонспор

Базель, Краснодар, Хетафе, Трабзонспор Группа D: Спортинг, ПСВ, Русенборг, ЛАСК

Спортинг, ПСВ, Русенборг, ЛАСК Группа E: Лацио, Селтик, Ренн, ЧФР Клуж

Лацио, Селтик, Ренн, ЧФР Клуж Группа F: Ареснал, Айнтрахт, Стандарт, Виктория

Ареснал, Айнтрахт, Стандарт, Виктория Группа G: Порту, Янг Бойз, Фейеноорд, Рейнджерс

Порту, Янг Бойз, Фейеноорд, Рейнджерс Группа H: ЦСКА, Лудогорец, Эспаньол, Ференцварош

ЦСКА, Лудогорец, Эспаньол, Ференцварош Группа I: Вольфсбург, Гент, Сен-Этьен, АЛЕКСАНДРИЯ

Вольфсбург, Гент, Сен-Этьен, Группа J: Боруссия М, Рома, Истанбул, Вольфсбергер

Боруссия М, Рома, Истанбул, Вольфсбергер Группа K: Бешикташ, Брага, Вулверхэмптон, Слован Братислава

Бешикташ, Брага, Вулверхэмптон, Слован Братислава Группа L: Манчестер Юнайтед, Астана, Партизан Белград, АЗ Алкмаар

Все матчи каждого тура будут сыграны в один день.