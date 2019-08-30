"Динамо" и "Александрия" узнали своих соперников по группе Лиги Европы

В Монако состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы, по результатам которой "Динамо" и "Александрия" узнали своих соперников.
Киевляне вместе с "Копенгагеном", "Мальмё" и "Лугано" попали в группу В.
Соперниками "Александрии" по группе I будут "Вольфсбург", "Сент-Этьен" и команда Яремчука, Пластуна и Безуса - "Гент".
Отметим, что перед жеребьевкой команды были разбиты на 4 корзины согласно клубному рейтингу УЕФА. "Динамо" находилось в числе сеяных в 1-й корзине, "Александрия" - в 4-й.
Добавим, что 48 команд составят 12 групп по 4 команды.
Полный состав групп выглядит следующим образом:
- Группа А: Севилья, АПОЭЛ, Карабах, Дюделанж
- Группа В: ДИНАМО Киев, Копенгаген, Мальме, Лугано
- Группа С: Базель, Краснодар, Хетафе, Трабзонспор
- Группа D: Спортинг, ПСВ, Русенборг, ЛАСК
- Группа E: Лацио, Селтик, Ренн, ЧФР Клуж
- Группа F: Ареснал, Айнтрахт, Стандарт, Виктория
- Группа G: Порту, Янг Бойз, Фейеноорд, Рейнджерс
- Группа H: ЦСКА, Лудогорец, Эспаньол, Ференцварош
- Группа I: Вольфсбург, Гент, Сен-Этьен, АЛЕКСАНДРИЯ
- Группа J: Боруссия М, Рома, Истанбул, Вольфсбергер
- Группа K: Бешикташ, Брага, Вулверхэмптон, Слован Братислава
- Группа L: Манчестер Юнайтед, Астана, Партизан Белград, АЗ Алкмаар
Все матчи каждого тура будут сыграны в один день.
- Первый тур: 19 сентября
- Второй тур: 3 октября
- Третий тур: 24 октября
- Четвертый тур: 7 ноября
- Пятый тур: 28 ноября
- Шестой тур: 12 декабря