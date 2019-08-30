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"Динамо" и "Александрия" узнали своих соперников по группе Лиги Европы

Прошла жеребьевка группового раунда Лиги Европы.

"Динамо" и "Александрия" узнали своих соперников по группе Лиги Европы

В Монако состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы, по результатам которой "Динамо" и "Александрия" узнали своих соперников.

Киевляне вместе с "Копенгагеном", "Мальмё" и "Лугано" попали в группу В.

Соперниками "Александрии" по группе I будут "Вольфсбург", "Сент-Этьен" и команда Яремчука, Пластуна и Безуса - "Гент".

Отметим, что перед жеребьевкой команды были разбиты на 4 корзины согласно клубному рейтингу УЕФА. "Динамо" находилось в числе сеяных в 1-й корзине, "Александрия" - в 4-й.

Добавим, что 48 команд составят 12 групп по 4 команды.

Полный состав групп выглядит следующим образом:

  • Группа А: Севилья, АПОЭЛ, Карабах, Дюделанж
  • Группа В: ДИНАМО Киев, Копенгаген, Мальме, Лугано
  • Группа С: Базель, Краснодар, Хетафе, Трабзонспор
  • Группа D: Спортинг, ПСВ, Русенборг, ЛАСК
  • Группа E: Лацио, Селтик, Ренн, ЧФР Клуж
  • Группа F: Ареснал, Айнтрахт, Стандарт, Виктория
  • Группа G: Порту, Янг Бойз, Фейеноорд, Рейнджерс
  • Группа H: ЦСКА, Лудогорец, Эспаньол, Ференцварош
  • Группа I: Вольфсбург, Гент, Сен-Этьен, АЛЕКСАНДРИЯ
  • Группа J: Боруссия М, Рома, Истанбул, Вольфсбергер
  • Группа K: Бешикташ, Брага, Вулверхэмптон, Слован Братислава
  • Группа L: Манчестер Юнайтед, Астана, Партизан Белград, АЗ Алкмаар

Все матчи каждого тура будут сыграны в один день.

  • Первый тур: 19 сентября
  • Второй тур: 3 октября
  • Третий тур: 24 октября
  • Четвертый тур: 7 ноября
  • Пятый тур: 28 ноября
  • Шестой тур: 12 декабря
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