Андрей Проценко выиграл Бриллиантовую лигу

Фото: AFP Андрей Проценко

Андрей одержал победу на финальном этапе в Цюрихе.

Проценко преодолел высоту 2,32 метра.

На 2 см отстал представитель Австралии Брэндон Старк. Такой же результат показал Тихомир Иванов, но болгарин уступил "серебро" по сумме попыток.

Андрей Проценко (Украина) – 2,32 Брэндон Старк (Австралия) – 2,30 Тихомир Иванов (Болгария) – 2,30

Отметим, что Проценко – третий украинец, выигравший Бриллиантовую лигу. В 2013 году чемпионом был также "высотник" Богдан Бондаренко, а в 2011 – нынешний депутат парламента от партии "Слуга народа" Ольга Саладуха, которая специализируется в прыжках в длину и в тройном прыжке.

Добавим, что выступление в Цюрихе принесло Андрею 50 тыс. долл. призовых, а также wild-card на чемпионат мира в Доху, на который украинский прыгун ранее и так успешно отобрался.