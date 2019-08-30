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Андрей Проценко выиграл Бриллиантовую лигу

Украинец выше всех прыгнул на финальном этапе в Цюрихе.

Андрей Проценко
Фото: AFP
Андрей Проценко
Украинец Андрей Проценко выиграл Бриллиантовую лигу в прыжках в высоту.

Андрей одержал победу на финальном этапе в Цюрихе.

Проценко преодолел высоту 2,32 метра. 

На 2 см отстал представитель Австралии Брэндон Старк. Такой же результат показал Тихомир Иванов, но болгарин уступил "серебро" по сумме попыток.

  1. Андрей Проценко (Украина) – 2,32
  2. Брэндон Старк (Австралия) – 2,30
  3. Тихомир Иванов (Болгария) – 2,30

Отметим, что Проценко – третий украинец, выигравший Бриллиантовую лигу. В 2013 году чемпионом был также "высотник" Богдан Бондаренко, а в 2011 – нынешний депутат парламента от партии "Слуга народа" Ольга Саладуха, которая специализируется в прыжках в длину и в тройном прыжке.

Добавим, что выступление в Цюрихе принесло Андрею 50 тыс. долл. призовых, а также wild-card на чемпионат мира в Доху, на который украинский прыгун ранее и так успешно отобрался.

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