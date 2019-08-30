Зинченко прокомментировал поединки с "Шахтером" на групповом этапе Лиги Чемпионов

Левый латераль "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко высказался касательно итогов жеребьевки группового раунда Лиги Чемпионов и возможности вновь встретиться с "Шахтером" на данной стадии турнира.

"Моей реакцией было "вау!". Как это вообще возможно? Три года подряд "Шахтер"! Я рад, потому что нам опять предстоит сыграть против моей родной команды, мы опять посетим Украину. Все ребята были довольны и счастливы", - заявил украинский футболист в интервью Футбол News.

"Я получил столько лестных отзывов, что боюсь даже об этом говорить. Я не могу сказать, что нам повезло. Нужно уважать любого соперника. Недооценка в Лиге Чемпионов наказуема.

Кто выйдет из группы? Надеюсь, это будет "Манчестер Сити". А по поводу второго места - буду болеть за донецкий "Шахтер", - отметил Зинченко.