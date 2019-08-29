Фото: twitter.com Клеман Тюрпен останавливает матч

Матч третьего тура французской Лиги 1 между "Ниццей" "Марселем" (1:2), который был сыгран накануне на Лазурном берегу, был прерван на 27-й минуте.

Арбитр встречи Клеман Тюрпен увел команды в раздевалки.

Причина - гомофобские баннеры и кричалки со стороны фанатов. Болельщики недовольны активным навязыванием ЛГБТ-ценностей со стороны французской лиги.

"Добро пожаловать, Ineos. Мы в Ницце тоже любим крутить педали", - написано на баннере. Слово pédale было выкрашено в радужные ЛГБТ-цвета и с французского может быть переведено как "гомик".

Баннер был адресован новому спонсору "Ниццы", химическому концерну Ineos, которым владеет самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф . Весной этого года Рэтклифф также купил британскую велокоманду Team Sky - теперь она носит имя Team Ineos.

Это не единственный баннер на "Альянц Ривьере", на который обратили внимание судьи и официальные лица матча.

В своих фантазиях фанаты предлагают расширить гостевой сектор, чтобы стадион стал "более гейским" (plus gay). "Гей" на французском созвучно с "веселый" (gai).