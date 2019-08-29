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Матч "Ницца" - "Марсель" был прерван из-за гомофобных баннеров и кричалок

"Марсель" одержал первую победу под руководством Андре Виллаш-Боаша.

Клеман Тюрпен останавливает матч
Фото: twitter.com
Клеман Тюрпен останавливает матч
Матч третьего тура французской Лиги 1 между "Ниццей" и "Марселем" (1:2), который был сыгран накануне на Лазурном берегу, был прерван на 27-й минуте.

Арбитр встречи Клеман Тюрпен увел команды в раздевалки.

Причина - гомофобские баннеры и кричалки со стороны фанатов. Болельщики недовольны активным навязыванием ЛГБТ-ценностей со стороны французской лиги.

"Добро пожаловать, Ineos. Мы в Ницце тоже любим крутить педали", - написано на баннере. Слово pédale было выкрашено в радужные ЛГБТ-цвета и с французского может быть переведено как "гомик".

Баннер был адресован новому спонсору "Ниццы", химическому концерну Ineos, которым владеет самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф. Весной этого года Рэтклифф также купил британскую велокоманду Team Sky - теперь она носит имя Team Ineos.

Это не единственный баннер на "Альянц Ривьере", на который обратили внимание судьи и официальные лица матча. 

В своих фантазиях фанаты предлагают расширить гостевой сектор, чтобы стадион стал "более гейским" (plus gay). "Гей" на французском созвучно с "веселый" (gai).

Фото: SKY SPORTS

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