Арбитр встречи Клеман Тюрпен увел команды в раздевалки.
Причина - гомофобские баннеры и кричалки со стороны фанатов. Болельщики недовольны активным навязыванием ЛГБТ-ценностей со стороны французской лиги.
"Добро пожаловать, Ineos. Мы в Ницце тоже любим крутить педали", - написано на баннере. Слово pédale было выкрашено в радужные ЛГБТ-цвета и с французского может быть переведено как "гомик".
Homophobie ou gayfriendly? 🤔#OGCNOM pic.twitter.com/q7vpdWi8EA— Med (@Gamacho06) 28 августа 2019 г.
Это не единственный баннер на "Альянц Ривьере", на который обратили внимание судьи и официальные лица матча.
В своих фантазиях фанаты предлагают расширить гостевой сектор, чтобы стадион стал "более гейским" (plus gay). "Гей" на французском созвучно с "веселый" (gai).