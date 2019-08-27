Французскую "Ниццу" купил самый богатый человек Великобритании

Джим Рэтклифф стал хозяином еще одного футбольного клуба.

Английский промышленник и финансист Джим Рэтклифф, который является самым богатым человеком в Великобритании, с чистым капиталом в 21,05 млрд фунтов стерлингов, завершил сделку по приобретению французской "Ниццы", сообщает официальный сайт клуба. Сума сделки не разглашается.

Отмечается, что британский 66-летний миллиардер приобрел клуб через принадлежащую ему химическую компанию INEOS.

Сам Рэтклифф не скрывал своего удовлетворения от этой сделки.

"Мы очень рады завершить приобретение Ниццы. Это заняло много времени, но мы были полны решимости довести дело до конца. Проанализировав многие клубы в соответствии с нашим видением бизнеса в INEOS, с точки зрения ценности и потенциала, было принято решение, что именно Ницца лучше всего соответствует этим критериям. Мы хотим сделать этот клуб способным регулярно участвовать в европейских соревнованиях", - цитирует Рэтклиффа официальный сайт Les Aiglons.

Отметим, что бизнесмен также является владельцем швейцарского клуба "Лозанна".

В минувшем сезоне "Ницца" заняла седьмое место в Лиге 1.

В стартовавшем чемпионате "Ницца" в первых двух турах имеет 100-процентный результат, занимая четвертое место в турнирной таблице, и завтра проведет матч третьего тура против "Марселя".

Напомним, Рэтклифф предпринимал неоднократные попытки купить лондонский "Челси".